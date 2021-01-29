大摩CEO：網民抱團「炒作」恐遭到「當頭棒喝」

外媒報道，摩根士丹利行政總裁James Gorman在沙特出席活動時表示，在社交媒體上抱團「炒作」小眾股的網民，最終恐蒙受損失。

Gorman表示，「當中有些人必遭當頭棒喝... 我不知道是明日、下周還是下個月，但終會發生。」他強調，散戶抱團「挾淡倉」是個短期現象，而且不會持久。

交易平台Robinhood和Interactive Brokers周四(28日)宣布限制被瘋炒的視像遊戲零售商GameStop的股票和期權交易，多隻近期異常波動的股票如AMC Entertainment亦受到限制。

GameStop股價受消息拖累下跌，報230.62美元，跌33.42%；AMC報9.91美元，跌50.13%。

摩根士丹利去年收購了E*Trade Financial，進一步涉足散戶交易領域。Gorman說，他仍然認為這筆交易對摩根士丹利而言非常成功，指E*Trade新增帳戶數量去年提高了3倍。

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