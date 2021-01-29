IMF官員：美國推出刺激政策的空間「非常大」

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)財政事務部主管Vitor Gaspar表示，美國有足夠的空間來實施額外的刺激措施，並且「行動能力很大」。

Gaspar周四在該組織發布最新的《財政監測》報告前的發布會上表示，繼續為弱勢家庭和正在受壓但具有生存能力的企業提供支持，對於全球最大經濟體的復甦至關重要。

他表示，美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案和額外支出計劃「將對到2023年的經濟增長產生相當大的影響」，並且可能有助於聯儲局讓通脹率短暫升至該局2%以上的目標。

Gaspar表示，拜登紓困計劃是更廣泛戰略的第一步，這個戰略還包括中長期經濟增長優先的項目，以及對基礎設施的公共投資，他認為該計劃非常合適。

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