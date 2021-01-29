美股道指收市升300點　Apple逆市挫逾3%

市場正消化大型科技股業績，美股周四(28日)上漲，道指收報30,603點，升300點或0.99%；標指收報3,787點，升36點或0.98%；納指收報13,337點，升66點或0.5%。

美股周三(27日)錄得去年10月以來最大跌市，Nordea Funds宏觀策略員Sebastien Galy相信美股挾淡倉掀起的波動和疫苗發送受阻，已推低歐美股市2%至3%，即使聯儲局的寬鬆政策立場亦無法扭轉跌市。

不過，華爾街大行策略員紛紛力撐大市。高盛首席環球股市策略員奧本海默視調整為新的股市周期，反彈料由周期性和部分價值股帶動，又相信強勁的經濟和盈利復甦將帶動股市向上。

摩根大通策略員Marko Kolanovie致函客戶，建議投資者不應理會有關股市泡沫的警告，並趁拋售增持，因該行的分析顯示，專業投資者遠未及亢奮狀態。Evercore ISI亦建議低吸，原因是標指以相對強弱指數而言未見超買。

業績方面，受惠配備5G功能的iPhone 12暢銷，蘋果公司(Apple Inc.)首個財季純利大增29%至287.6億美元，勝預期。蘋果公司股價周四收報137.09美元，跌3.5%。

社交網絡Facebook(Fb)去年第四季盈利和收入均破紀錄，惟警告今年面對重大不明朗因素，未必能保持去年下半年的增長步伐。Fb股價收報265美元，跌2.62%。

全球最大快餐集團麥當勞第四季純利13.8億美元，經調整後每股賺1.7美元，遜預期，銷售亦跌2%至53.1億美元，略低預期的53.7億美元，但美國同店銷售急升5.5%，股價收報206.82美元，跌0.47%。

美國航空公布去年全年破紀錄勁蝕89億美元，當中第四季虧損21.8億美元，經調整後每股蝕3.86美元，收入為40.3億美元，均好過預期。美國航空股價收報18.1美元，升9.3%。

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