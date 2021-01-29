Robinhood有限度解除對GameStop限制　散戶擬提集體訴訟

多家交易平台周四(28日)宣布限制被瘋炒的視像遊戲零售商GameStop及其他近期異常波動的股票的股票和期權交易之後，Robinhood在收市後表示，將允許有限地買入該些被限制交易的股票，據報，Robinhood稍早前從摩根大通和高盛等多家銀行機構獲取至少數億美元的信用額度。

另一交易平台Webull也在周四尾市期間，解除了該些股票的交易限制。

其他交易平台方面，Interactive Brokers創始人Thomas Peterffy表示，沒有受到任何人施壓去限制一些股票的交易，更直言如果沒有經紀商採取行動，混亂可能會像滾雪球一樣愈來愈大，限制該些股票交易是為了保護市場。

包括富途、Robinhood、Interactive Brokers在內多家交易平台周四稍早前宣布限制近日被瘋炒的股票和期權交易，受消息拖累，GameStop股價收市急挫44.29%；AMC、黑莓分別收跌56.63%和41.63%。

事實上，美國一些散戶指控Robinhood等平台「粗暴」禁止GameStop等股票的交易服務，其中一名用戶表示，尋求在紐約州聯邦法院提起集體訴訟。

美國國會議員亦對事件表示關注。民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯(Alexandria Ocasio-Cortez)將於本港時間周五(29日)早上9時半，出席視像活動期間，討論Robinhood等券商限制GameStop股票交易一事。

她直斥，Robinhood阻止用戶交易GameStop股票「讓人無法接受」，支持眾議院金融委員會一個小組就此問題舉行聽證會。共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)亦表示完全同意奧卡西奧-科迪斯的立場，並希望交易平台就事件提供透明度。

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