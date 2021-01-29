美散戶激戰機構投資者　傳奇基金經理：憶起科泡爆破時

美國散戶在社交媒體聯手喪炒，大型對沖基金被逼平倉，據報道，傳奇基金經理、Appaloosa資產管理公司總裁泰珀(David Tepper)坦言，目前情況極像1999年科網泡沫爆破時，呼籲投資者審慎入市。

泰珀表示，在1999年散戶興奮入市，認為「狂歡派對」會繼續下去，淡倉慘遭「挾爆」，而現時是將散戶集結，聯手進行挾倉。他稱，投資者要謹慎參與投機活動，坦言1999年時泡沫最終爆破，他自己也經歷了慘痛的結果。

不過，最近散戶聚集地、社交平台Reddit的聯合創始人Alexis Ohanian則認為，最近GameStop等股票交易的狂潮，意味到美國投資格局的轉折點，認為這是一個開創性的時刻，屬於互聯網時代的新常態。

在Reddit上開設「華爾街賭博」(WallStreetBets)版面的Jaime Rogozinski接受外媒訪問時表示，該版面成功聚集散戶，就好像在賭場貴賓廳爭得一席之位，其反映出「投資世界民主化」，但他同時承認，該版面開始充斥仇恨言論，更面臨操控市場的指控和潛在法律訴訟。

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