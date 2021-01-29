康方生物兩藥物聯合治療晚期實體瘤臨床試驗完成首例患者給藥

Cadonilimab是公司核心研發管線，主要適應症包括肝癌、宮頸癌、肺癌、胃癌及食管鱗癌等。在宮頸癌、胃癌等多種腫瘤的研究階段性初步資料顯示，Cadonilimab比PD-1和CTLA-4的聯合療法相比，毒性顯著降低，具有明顯的安全性和療效優勢。

AK119亦是公司的重要管線之一，是全球領先進入臨床試驗階段的CD73抗體藥物。CD73高表達與包括胰腺癌及結直腸癌在內的多種癌症類型的預後不良相關。通過有效消除CD73介導產生的腺苷，AK119可能提高Cadonilimab免疫療法的療效。

於2020年，AK119用於治療新型冠狀病毒(COVID-19)的I期臨床試驗已經開展。此外，於2021年1月，AK119也獲得了中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，在中國開展治療特發性非纖維化的臨床試驗。

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