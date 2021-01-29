創建集團前員工涉侵佔款項被內地執法機關調查

中軍由集團持有90%權益，其主要業務為新能源汽車租賃及提供物流相關服務。

尚涉嫌於該期間職務侵佔中軍的若干付款為數約3,000萬元人民幣，因此，公司出於保護股東利益，委託中國專業律師負責跟進調查。於公告日期，杭州市公安局仍在進行該調查，並無對尚及相關前僱員提出正式指控。

據公司所知，杭州市公安局或其他執法部門並未對集團任何其他實體或個人進行調查。公司董事會認為該調查不會對公司營運造成任何重大不利影響。公司將於該調查有任何重大發展時通知股東。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020