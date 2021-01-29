楊俊文：提防港股短線殺倉風險

星期一港股爆升逾700點，星期二全數跌回，星期三表現橫行，此3天走勢對港股後市有重要指標作用。

直到周一爆升去到極致，美股、全世界都無上落，只有港股不知何解可以升到此高水平。問題是星期二早段出現不明所以的暴跌，而且由最高點下跌至最低點中午收市。而大多只跌4至6%，沒有做到恐懼性，同時保持均價偏高。

單以騰訊為例，以750元低開近20蚊已很吸引，由750元水平逐級下跌，而近來投資者在股價每回吐2%已經搶住入貨，相信跌至720元水平時，總有一個價位引到炒家入貨，甚至入了2至3次。重點是股價一級級下跌，當中沒有反彈，令有意想一打和就平倉走人的買家完全沒有逃走機會。每次跌4至6%不同單天就跌10%以上，單天急跌會令炒家可以平價補第二口，一反彈即可以平倉。所以慢跌是封逃生門的高招。

同一個情況出現在一眾當炒股，只是價位不同，但比例相當，投資者必須留意莊家殺倉的風險。被殺後中線再破頂利潤全歸莊家，散戶只有呻苦。

獨立股評人 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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