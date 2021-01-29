拜登不急於處理中美問題 中國應對用呢4個字...
2021年01月29日 08:00
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拜登上任美國新一屆總統已逾周，其已先後與英國、法國、德國、加拿大、俄羅斯，就連墨西哥的領袖都通電打招呼，卻當中國透明，一直未有與中國領導人通話，予人親疏有別，專登輕慢中國之感。可見，中美之間的大國博弈，暫未有因為白宮易主而改變軌迹。
事實上，特朗普喺在任的最後日子，接連向中企作出制裁，措施的影響尚待時間發酵，故拜登實在不急於再出招，就等中國感受吓美國制裁的影響，雙方再埋枱討價還價，或者會對美國更有利。
當然，拜登如此取態，中國亦無可奈何，既然要講的已講，對策只有4個字，就係「做好自己」。聯合國數據顯示，去年中國爬咗美國頭，成為全球外資投資最多的市場。有股民質疑，呢個數據唔知有幾多成真，皆因去年見唔到太多外資新大型項目在中國進行。筆者只能夠講，外界要掌握中國的真實數據，向來並不容易，任何官方的數據要打折係常識，但唔能夠盡信，唔等於可以低估，尤其是今時今日中國市場形勢確係相對穩定。
事實上，這些年美國經濟千瘡百孔，本身積弱，是讓中國有機會加快崛起的原因之一。故按理，拜登政府上場後，首要工作係治理內部問題，並理順與盟友關係，故料中美真正交手，可能在下半年才出現。站在這個角度，上半年中美關係有望維持一個穩定格局，存不明朗，但又暫不用過慮。
至於中國，如何可以「做好自己」，一來當然係做好防疫，否則講咩都假；第二當然係繼續推動金融改革，既要防股市過熱，亦要保持股市暢旺，人民幣匯率穩定，把握美國有難的時間，盡量凸顯自身優勢吸引游資的眼球。筆者相信，上季螞蟻集團上市撻Ｑ，中國會用一季多的時間整頓金融科技營商環境，預計一切在兩會前後就會有定案，今年金融科技概念係股市重點主題，只待「分好餅仔」，擺平監管上的顧慮，就會開車。除了阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)之外，中金公司(03908)、移卡(09923)都可以留意短期回吐分注收集的機會。
東網產經專欄作者 帥哥
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