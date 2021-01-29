拜登不急於處理中美問題　中國應對用呢4個字...

拜登上任美國新一屆總統已逾周，其已先後與英國、法國、德國、加拿大、俄羅斯，就連墨西哥的領袖都通電打招呼，卻當中國透明，一直未有與中國領導人通話，予人親疏有別，專登輕慢中國之感。可見，中美之間的大國博弈，暫未有因為白宮易主而改變軌迹。

事實上，特朗普喺在任的最後日子，接連向中企作出制裁，措施的影響尚待時間發酵，故拜登實在不急於再出招，就等中國感受吓美國制裁的影響，雙方再埋枱討價還價，或者會對美國更有利。

當然，拜登如此取態，中國亦無可奈何，既然要講的已講，對策只有4個字，就係「做好自己」。聯合國數據顯示，去年中國爬咗美國頭，成為全球外資投資最多的市場。有股民質疑，呢個數據唔知有幾多成真，皆因去年見唔到太多外資新大型項目在中國進行。筆者只能夠講，外界要掌握中國的真實數據，向來並不容易，任何官方的數據要打折係常識，但唔能夠盡信，唔等於可以低估，尤其是今時今日中國市場形勢確係相對穩定。

事實上，這些年美國經濟千瘡百孔，本身積弱，是讓中國有機會加快崛起的原因之一。故按理，拜登政府上場後，首要工作係治理內部問題，並理順與盟友關係，故料中美真正交手，可能在下半年才出現。站在這個角度，上半年中美關係有望維持一個穩定格局，存不明朗，但又暫不用過慮。

東網產經專欄作者 帥哥

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