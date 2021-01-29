溫灼培：日圓後向還看東奧何時舉行

從技術角度來看，美元基本上沒有改變於去年6月份兌日圓延伸的下降軌道。從這軌道來看，不排除美元短期有機會下試102日圓水平。

踏入1月份，影響日圓的最重要因素是美國10年期債息變化。市場預期拜登政府快將推出1.9萬億美元的龐大刺激經濟方案，導致美國長債孳息大幅上升，具指標性的美國10年期債息一度高見1.1870厘水平。鑑於當時美日10年期債息差距擴大，使日圓匯價一度轉弱。

不過，之後消息指拜登的救經濟方案金額有可能被削減，美國10年期債息隨即下降，執筆時報約一厘。由於美債息整體上的升幅不算顯著，料難吸引日本資金轉移至美國，不排除短期內美元有機會繼續於下降軌內徘徊。

至於日圓的中期走勢，筆者認為重點要看東京奧運能否如期於7月舉行。若能順利舉行，可以想像當大量旅客到訪日本，可為當地經濟以至日圓匯價帶來刺激作用。相反，如東京奧運推出遙遙無期，料對日圓造成的壓力不小。有一點必須理解，由於2024年及2028年的奧運會主辦城市分別是巴黎及洛杉磯，所以若東京奧運延遲便將要到2032年才能舉行。可以想像，日本過去在奧運會上的龐大投資將化為烏有，對當地經濟的衝擊非常之大。

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