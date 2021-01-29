道指及標指升1%　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.525；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4714；美元兌日圓報104.31；歐元企1.2119；英鎊見1.3724。金價回落至1,844.12美元。布油於55美元爭持；紐油徘徊於52.21美元。道指期貨跌逾70點。

●多家交易平台周四(28日)宣布限制被瘋炒的視像遊戲零售商GameStop及其他近期異常波動的股票的股票和期權交易之後，Robinhood在收市後表示，將允許有限地買入該些被限制交易的股票。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報28,975點，升424點或1.47%。

●2月恒生指數夜期收報28,976點，升420點，高水425點，成交37,104張。

●外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)財政事務部主管Vitor Gaspar稱，美國有足夠的空間來實施額外的刺激措施，並且「行動能力很大」。

●世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart指，如果疫苗接種行動緩慢，今年全球經濟增幅可能只有該行4%預期的不到一半。

●國際金價連挫6日，紐約2月期金收報每安士1,837.9美元，跌0.4%。

●紐約3月期油收報每桶52.34美元，跌51美仙或0.96%；布蘭特3月期油收報每桶55.53美元，跌28美仙或0.5%。

●英國富時100指數收報6,526點，跌41點或0.63%；法國CAC指數收報5,510點，升50點或0.93%；德國DAX指數收報13,665點，升45點或0.33%。

●美國去年12月新屋銷售按月升1.9%，至以年率計84.2萬間，少過市場預期的86.5萬間。

●啟德MONACO周五推90伙發售，累收逾1,300票登記。

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