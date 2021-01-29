亞盛醫藥在研原創新藥獲FDA第5個孤兒藥資格認定
2021年01月29日 08:04
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亞盛醫藥(06855)公布，美國食品和藥品監督管理局(FDA)日前授予公司在研原創新藥Bcl-2抑制劑APG-2575孤兒藥資格認定，用於治療濾泡性淋巴瘤(FL)。這是APG-2575繼華氏巨球蛋白血症(WM)、慢性淋巴細胞白血病(CLL)、多發性骨髓瘤(MM)和急性髓系白血病(AML)適應症之後，獲得的第5項FDA授予的孤兒藥資格認定。
截至公告日期，亞盛醫藥共有4個在研新藥獲得共10項FDA孤兒藥認證，創中國藥企之最。
「孤兒藥」又稱為罕見藥，指用於預防、治療、診斷罕見病的藥品。
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