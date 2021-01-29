和嘉控股向陳濤追討未付和解款項及利息

根據誠亨於2019年9月6日與陳及其擁有之全資子公司EDB Holdings Limited、量燃及EDB Holding Limited簽訂的和解協議，陳及EDB Holdings Limited須於2019年12月16日或之前向誠亨支付2,000萬元人民幣，另加計從2018年9月7日起至實際支付日計年利率8%的利息，以購回EDB Holding Limited的股份。惟截至本月28日，誠亨雖經多次催收，陳及 EDB Holdings Limited仍然沒有支付上述未付款項，已構成嚴重違約。

公司將在該法律程序中積極依法主張和維護自身權利，並會於適當時候作出進一步的公布。

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