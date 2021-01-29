GME被封冇得炒　散戶大軍擬轉戰白銀？

近期美股之網絡散戶集體炒股大戰沽空機構成為市場焦點，對於一直深受美國散戶投資者歡迎的交易平台Robinhood為代表的美國券商，直接關閉了GameStop(GME)、AMC及諾基亞等股票的買賣之際，社交平台Reddit上熱烈討論白銀，令其現貨價抽升，礦業股同時受惠，隨即令人揣測散戶大軍是否有意轉場至貴金屬市場呢？

事緣，有網友在Reddit論壇發文稱，摩根大通等大型銀行長期把持白銀市場，貴金屬可說是全球受到最多操縱的市場之一，在計入通貨膨脹因素後，白銀應達到每安士200美元，甚至有用戶怒斥白銀交易不可能像個股一樣受限，籲網友把握機會。

此語一出，白銀現貨揚升，美股盤中一度漲逾6%至每安士近27美元，創1月初以來新高。礦業股亦有所帶動，Fortuna Silver Mines盤中曾漲21%，泛美銀礦公司、Hecla Mining及Endeavor Silver漲逾10%，惠頓貴金屬及MAG Silver至少升逾5%。

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