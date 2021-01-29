港股曾漲逾400點 騰訊700元上落 滙豐跌逾1%

港股早段反彈超過400點，惟恒生指數逼近兩萬九關遇阻，升幅一度收窄至不足百點，低見28,601點。國企指數升60點；科技指數升近200點，主板成交700億港元。

騰訊曾飆5.2%，高見717元後回吐，暫升幅收窄至3.4%，於700元水平爭持。其他大型科網股方面，美團升逾3%；小米集團升1.7%；京東集團升0.3%；阿里巴巴跌近1%。

香港交易所重上500元，暫升逾3%報509元。金融股則受壓，滙豐控股跌1.5%；中國平安跌1%；建設銀行跌0.8%；友邦保險偏軟。

【09:21】港股開市升275點 美團漲近4% 地產股受壓

港股跟隨美股反彈，恒生指數開市升275點或0.96%，報28,826點；國企指數高開112點或1%，報11,446點；科技指數升170點或1.82%，報9,543點。

大型科網股普遍做好，騰訊開市升2%報695港元；美團升3.9%報369.6元；小米集團升2.4%報30元；京東集團升1.3%報355元。阿里巴巴無起跌，報251.6元。

金融股反彈撐市，友邦保險升2.3%；中國平安升1.2%；香港交易所升近1%；滙豐控股升0.1%。不過建設銀行及工商銀行逆市跌1%及0.8%。

地產股受壓，九龍倉置業跌1.4%，是表現最差藍籌；新鴻基地產及恒基地產跌1.1%緊隨其後；領展跌0.7%；長實跌0.4%。

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