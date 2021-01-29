世界變！金融起革命　美散戶予沽空機構公開信隔空發炮…

外媒報道，近期美股上演網絡散戶聯群挑機沽空機構。最新，市場更流傳一封散戶致沽空機構的公開信，題為「沽空機構們聽好，這是狙擊你們的理由」！

該公開信斥責以Melvin Capital為代表的華爾街機構，稱他們在2008年的金融危機中給數以百萬的普通民眾製造了莫大的苦難，卻沒有受到任何懲罰，反而得到救助，如今又公然非法沽空GME這樣的個股、還搞市場操縱，沒有從危機中吸取絲毫教訓。

公開信還指摘CNBC這樣的主流媒體收受大企業的贊助，為他們發聲，將散戶的熱炒遊戲驛站等個股妖魔化，並稱「我們整整一代人都會記得你的作為」。公開信呼籲嬰兒潮一代老年人不要受媒體的蠱惑，希望他們理解，現在遭散戶攻擊的華爾街機構正是當年金融危機期間讓他們的子孫受苦的元兇，散戶現在就是在把握一生難得一次的機會懲罰這些機構。

事實上，美國散戶逼空機構大戲逐漸進入高潮，情節令人匪夷所思。就在散戶爆拉美國個股GameStop(美股：GME)股價，情況突變。事緣華爾街採取「直接拔掉網絡線」的做法作打擊。昨(28日)以Robinhood為代表的美國券商直接關閉了GME、AMC和諾基亞等股票的交易，即不讓散戶買入了。這種「不講道理」的行為直接讓GME股價跳水，昨由開市價高位511美元，直插穿200美元大關，收市價193美元。

當所有人都覺得散戶太瘋狂失去理性，但華爾街這種奇葩操作卻把機構的底線一再拉低。先是有關網散戶平台「WSB」論壇服務器被關閉，再是直接拔網線，不讓交易，頓時引來「大蝦細」不公平之責，致有上述WSB論壇一用名用發布公開信，一訴散戶不滿。

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