運房局：香港一手私樓潛在供應維持9.2萬伙

運輸及房屋局公布截至2020年12月底止最新數字，預計未來3至4年潛在一手私人住宅單位量，維持9.2萬伙水平。

至於去年第4季施工量急跌至僅200伙，按季大減逾94%，為全年最低，相信一定程度上受疫情影響；期內落成單位約7,200伙，按季則大增2.1倍，為年內季度次高。

去年全年施工量為1.18萬伙，按年下跌6,700伙或36.2%，且為2011年後新低；落成量為2.09萬伙，按年升7,300伙或53.7%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020