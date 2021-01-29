去年內地智能手機出貨量跌11%　華為市佔率大降

市場諮詢機構Canalys發布表研究報告，內地智能手機市場2020年第4季出貨量8,400萬部，按年下降4%；2020年全年出貨量下跌11%，至3.3億部，由於美國制裁導致華為業績迅速惡化，令市場復甦步伐遇阻。

報告指出，去年第4季華為(包括榮耀)出貨量1,880萬部，市場份額由第3季的41%降至22%。Oppo則躍升至第二位，出貨量為1,720萬部，按年增長23%。Vivo位居第三位，出貨量1,570萬部，按年增長20%。蘋果公司(Apple Inc.)出貨量超過1,530萬部，市佔率為18%，排名第四位。小米出貨量為1,220萬部，按年增長52%，位居第五位。

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng直言，華為可能面對最艱難的時期，因為它遭受到美國制裁，連為內地市場服務亦受影響。華為出貨量大減，為其他品提供了商機。

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