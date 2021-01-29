避險大佬直言投機客才揸GameStop　最終將以眼淚收場

美國遊戲及電子產品零售商GameStop(美股：GME)最近股價狂飆，引發市場泡沫化的疑慮。億萬富翁、避險基金公司Omega Advisors創辦人Leon Cooperman周四(28日)直言，他不會責怪那些想要趁機撈一筆的投資者，但就經驗而言，他們最後將以眼淚收場。

部分券商於周四(28日)禁止GameStop開倉，該股股價大幅波動，由盤中高位483美元，急跌44%至193.6美元。

Cooperman指出，他並未持有GameStop股份，略覽其財務狀況，發現該公司不斷下滑的銷售，並不支持如此高的股價水平。他又指，GameStop不值500美元，甚至不值50美元。更補充，投資者不會持有GameStop，只有投機客才會持有。

Cooperman又表示，這些投機行為都是有前因後果，包括聯儲局因應疫情設定的近零利率及國會的財政措施，都對市場造成影響。

此外，據投資者Peter Boockvar本周發布的一份研究報告中稱，從GameStop到美國航空公司的交易熱潮最終將會破滅。他將投機活動的激增部分，歸咎於聯儲局的寬鬆貨幣政策。

Boockvar認同聯儲局無意讓投資者沉迷於危險交易，但認為散戶投資者大量湧入市場，以及Reddit等聊天網站上的投機熱潮與之存在聯繫。零利率和量化寬鬆提供了免費資金，鼓勵了冒險行為。樂觀情緒正接近網絡泡沫帶來的興奮程度，現在更擔心的是許多投資者都陷入了困境。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020