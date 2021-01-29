防疫有成！台灣去年經濟增長有望30年來首越中國大陸

去年爆發新冠肺炎疫情中，台灣防疫有成，加上全球電子產品需求暴增，外電指出2020年可能是30年來台灣經濟增長再度超越中國大陸的一年。

報道指出，經濟學家對台灣去年國內生產總值(GDP)估計中值為增​​長2.55%，而大陸為2.3%；而台灣上次GDP增長超過大陸，已經是1990年。

報道指出，台灣避免了封鎖措施，使其不像大多數經濟體陷入停滯。台灣的企業、辦公室、學校除少數例外幾乎全年保持運作。而5G手機、電動車、半導體、伺服器設備等電子產品的需求激增，讓台積電、鴻海等公司股價飆升，8家最大的科技公司2020年收益都有望或接近紀錄。另方面，民眾沒有出國選擇國內度假，令國內旅行蓬勃發展。儘管去年新台幣兌美元匯率升值逾5%，但出口量仍在增長。

報道引述法國外貿銀行亞太區經濟學家Gary Ng稱，2020年台灣出口貢獻GDP增長約60%，而從台積電雄心勃勃的資本支出計劃來看，短期內幾乎沒有放緩迹象，因為「半導體需求永遠存在，沒有人能取代台積電」。

不過，報道補充，台灣超越大陸的GDP可能只是曇花一現，現在北京設法控制病毒、部署財政和貨幣刺激措施後，去年第4季增長回升至疫情大流行前水平。經濟學家普遍預測今年大陸GDP可能會反彈至8.4%，增幅為2011年以來最快；台灣則預計增長3.7%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020