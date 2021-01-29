美散戶大軍再起革命？5人小公司股價狂飆近10倍…

美國Reddit論壇「下注華爾街(WallStreetBets，WSB)」社群的散戶大軍，近期可說是讓華爾街機構聞風喪膽，而這股勢力似乎蔓延到其他「水餃股」。美國一間只有5名員工的公司「新概念能源」(New Concept Energy)，就在周四(28日)暴漲959%，在短短幾個小時內，成為市值1.28億美元的小型公司。

外電報道，新概念能源在Reddit論壇「下注華爾街」上受到散戶關注，周四股價隨後飆漲。與此同時，在許多股票劇烈震盪後，包括Robinhood在內的券商周四暫停了GameStop(GME)等股票的交易。

雖然如此，新概念能源股價仍暴漲近10倍，收報25美元，創下2000年以來新高。

報道引述S3 Partners的數據，對新概念能源的淡倉部位，已從本月初的13%降至0.3%。該公司只有5名員工，每天僅生產70桶原油，董事平均年齡高達74歲；而截至2019年底，該公司擁有153口天然氣生產井和44口非天然氣生產井，礦權面積超過2萬英畝。該公司2019年每股虧損0.46美元，營收僅59萬美元。

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