姚浩然：港股屬高位調整 毋須急沽優質股
2021年01月29日 10:26
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時富財富管理董事總經理姚浩然指，環球股市近日跌勢屬高位整固，港股之前累積升幅過急，加上之前期指結算，出現回調也合理，暫時看不到資金明顯流走，恒指在28,400點有支持。美股方面，從基本面看，聯儲局不會這麼快收水，加上美國企業盈利普遍好過預期，相信之後走勢會回穩。
姚浩然指，投資者的持股如果是前景好、賽道好的板塊，例如大型科網股、醫療股、新能源股、電動車股及內需股，則毋須急於沽貨。新經濟股之中，姚浩然對騰訊控股(00700)睇高一線，預期遊戲業務今年增長不錯，加上業務獨特性，市場會接納較高溢價，股價經調整後反更吸引。
阿里健康(00241)遭股東減持，但姚浩然表示中線仍然睇好，因其業務模式不錯，如藥物配送等做得好，自醫藥分家後，很多病人會自行購藥，帶來很大商機。
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