姚浩然：港股屬高位調整　毋須急沽優質股

時富財富管理董事總經理姚浩然指，環球股市近日跌勢屬高位整固，港股之前累積升幅過急，加上之前期指結算，出現回調也合理，暫時看不到資金明顯流走，恒指在28,400點有支持。美股方面，從基本面看，聯儲局不會這麼快收水，加上美國企業盈利普遍好過預期，相信之後走勢會回穩。

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