【高盛推介】騰訊重上700元 獲北水、輪證資金追捧
2021年01月29日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)本周二起連跌三日，累計跌逾11%，當中昨日跌約2.9%。今早則見反彈，早上高開約2.1%後隨即重上700元之上，最高見717元。現報700元，升約2.8%。有券商就內地手遊公司尋求將第三方Android應用程式商店提成比率由約50%降至約30%，預料手遊公司會受合理的利潤分成所激勵，爭取可持續長期增長。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價上調至850元。
觀察個股輪證資金流向，可見本周資金追捧好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1.75億元。牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約8,440萬元。進而觀察港股通資金流向，亦見本周北水繼續追捧騰訊，過去4個交易日錄得近259億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約3個月的高槓桿騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。價外選擇可留意年期約5個月的騰訊購(21571)，行使價850.5元，2021年06月23日到期，實際槓桿6.4倍，價外、中期。牛證方面的貼牛選擇可留意屬低面值的新上市騰訊牛(64028)，與現價有約11.8元收回距離，收回價688.18元，行使價685.68元，換股比率500，槓桿比率31.6倍，新上市、低面值、市場上槓桿最高牛證之一。並可留意收回價稍遠一點，同屬市場上槓桿最高牛證之一的騰訊牛(60673)，收回價679.49元，行使價676.99元，換股比率100，槓桿比率24.1倍，市場上槓桿最高牛證之一。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約4個月的高槓桿騰訊沽(22885)，行使價595.38元，2021年05月25日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。價外選擇可留意年期約5個月的騰訊沽(21564)，行使價565.38元，2021年06月24日到期，實際槓桿7.0倍，價外、中期。熊證方面的近熊選擇可留意屬活躍條款的騰訊熊(58806)，與現價有約40元收回距離，收回價740元，行使價742.5元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，活躍條款近熊。遠熊選擇可留意騰訊熊(69701)，與現價有約80元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，近80元收回距離遠熊。
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