【瑞通推介】恒指反彈欠承接 較多資金開熊
2021年01月29日 10:47
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國去年第4季國內生產總值(GDP)年率化按季增長4%，全年倒退3.5%，另美國上周新申領失業救濟人數回
落。道指隔晚收報30,603點，升300點(或1%)，結束五日跌勢。恒指上日最多瀉830點，低見28,467點，收報28,550點，跌746點(或2.6%)，連跌3日累瀉逾1,600點。今早最多回升逾400點，重上28,970點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾2.2億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.7億元，反映投資者預期港股急挫過後將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。
騰訊(00700)昨走勢反覆，曾升逾2%至接近720元，其後持續受壓，最終以全日低位681元收市，跌2.9%，連跌三日並失守10天線。騰訊旗下《金屬對決》獲批國產遊戲版號。另有券商指手遊公司會受App商店合理的利潤分成所激勵，爭取可持續長期增長，並對今年中國手遊行業增長樂觀。騰訊今早一度升逾5%，觸及717元，其後升勢回順至約3%。昨有逾33億元北水淨流入騰訊。輪證資金流方面，逾5,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾3,700萬元淨流出。
港股成交繼續高企，但大市回落，港交所(00388)跟跌，上日低收3.07%，報493.4元，跌穿10天線，錄三連跌。股份今早升3%，收復500元關口。昨有逾1300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流出。
比亞迪股份(01211)公布，完成配售1.33億股H股，佔擴大後股份12.69%，每股配售價為225元，淨籌約298.01億元。比亞迪昨重挫7.09%收市，報236元，一舉跌穿10天和20天線。今早回升逾4%，高位重返247元以上，惟其後升幅收窄至不足1%，暫結束三日跌勢。上日分別有近320萬元和約60萬元淨流出其好倉和淡倉。
友邦保險(01299)昨股價下滑4.67%，收95.1元。有券商預期友邦2020年內涵價值將按年增長5%，去年全年新業務價值降低34%，但重申其買入評級。另外，南向資金年內大幅加倉港股，據報截至今周二，南向資金對友邦的持股量較1月1日大增29%。友邦今早高開逾2%，重返97元以上，其後由升轉跌。分別有逾950萬元和逾100萬元在昨日淨流入其輪證好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.7倍
騰訊輕微價外、中年期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.1倍
港交輕微價外、中年期購(21477)，行使價：588.8元，2021年8月到期，實際槓桿：5.6倍
比迪輕微價外、中短期購(17004)，行使價：249.88元，2021年5月到期，實際槓桿：3.8倍
友邦輕微價外、中短期購(18419)，行使價：100元，2021年6月到期，實際槓桿：6.7倍
友邦輕微價外、長期沽(20597)，行使價：80.93元，2021年12月到期，實際槓桿：4.2倍
吉利貼價、中短期購(29335)，行使價：30.93元，2021年5月到期，實際槓桿：4.3倍
吉利價外、中短期沽(11172)，行使價：24.93元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51018)，收回價：28060點，槓桿比率：45倍
恒指熊證(61262)，收回價：29590點，槓桿比率：24.5倍
騰訊牛證(59814)，收回價：659.38元，槓桿比率：12倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：7倍
港交牛證(59264)，收回價：478.88元，槓桿比率：16.3倍
港交熊證(59266)，收回價：553.88元，槓桿比率：8.8倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：9.6倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：4倍
友邦牛證(56162)，收回價：86.5元，槓桿比率：9.8倍
友邦熊證(60309)，收回價：110.8元，槓桿比率：5.2倍
吉利牛證(61933)，收回價：26.68元，槓桿比率：8倍
吉利牛證(63443)，收回價：28.68元，槓桿比率：21.9倍
吉利熊證(61263)，收回價：36.38元，槓桿比率：3.6倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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