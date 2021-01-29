【瑞通推介】恒指反彈欠承接　較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國去年第4季國內生產總值(GDP)年率化按季增長4%，全年倒退3.5%，另美國上周新申領失業救濟人數回

落。道指隔晚收報30,603點，升300點(或1%)，結束五日跌勢。恒指上日最多瀉830點，低見28,467點，收報28,550點，跌746點(或2.6%)，連跌3日累瀉逾1,600點。今早最多回升逾400點，重上28,970點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾2.2億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.7億元，反映投資者預期港股急挫過後將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。

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