藺常念：恒指或29000短線止步　低吸制裁股

恒指周五早間漲逾400點後升幅收窄，智易東方證券行政總裁藺常念表示，港股「彈不起」，因港股近日累積升幅較大，恒指短時間內由27,000升至30,000點水平，現時稍作調整亦正常，但對中長線走勢仍樂觀。

他預期恒指短期會在兩萬九關口前止步，待美股大型科技股如蘋果公司、亞馬遜重拾強勢後，港股才會出現突破。

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