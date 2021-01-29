三星警告：全球缺「芯」正從汽車業蔓延至智能手機業…

南韓三星表示，晶片製造商目前急於滿足汽車製造商需求，很多晶片代工廠都屬於滿負荷運轉，這限制了代工廠接受新訂單的能力，影響代工廠對DRAM及NAND晶片的製造，反過來衝擊智能機及平板電腦的交付。

三星正考慮緊急擴大汽車晶片的產能，並指受5G移動技術和高性能計算晶片的強勁需求帶動，公司去年4季度代工收入創紀錄。隨着晶片價格繼續攀升，公司半導體業務今年有望繼續上升。

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