鄧聲興：思摩爾配股擴大生產力 利好後市
2021年01月29日 10:57
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思摩爾國際(06969)集團公布，計劃以先舊後新方式配售6,000萬股股份，同時一名股東擬出售3,000萬股現有股份，每股配售價為74.4元，較昨日收市價折讓7%。出售股東為執行董事及副總經理熊少明，涉套現22.32億元。預計配售所得款項淨額為44.46億元，將用於擴大生產能力並向PMTA申請分配更多資源及資金，從而在美國市場推出更多產品。
此外，集團擬在醫療保健及製藥行業的電子霧化設備之R&D方面進行更多投資。相信集團王牌電子煙品牌「RELX」增長可持續，有利提升集團盈利空間。該股向上阻力位為86元，向下支持位為70元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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