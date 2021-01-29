穆迪料今年全球企業違約率下降

內地媒體報道，評級機構穆迪表示，全球投機級金融和非金融企業的違約率到今年12月料將降至4.7%。

該行指出，截至去年12月底的12個月違約率為6.7%，並料將在今年3月達到7.3%的高峰，隨後呈現下降趨勢，但仍會高於4.2%的長期平均水平。石油天然氣、零售和商業服務行業是去年企業違約的三大主力。

該行預計，今年違約率最高的行業是商業服務和酒店以及博彩與休閒領域，其次是石油和天然氣行業。酒店、博彩與休閒行業的一年違約率預測為9.2%。

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