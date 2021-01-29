人行指開放信用卡透支利率上下限時機已成熟

中國人民銀行表示，在利率市場化程度明顯提高的背景下，放開信用卡透支利率上下限的時機已經成熟。放開透支利率上下限管理，有利於鼓勵信用卡市場公平有序競爭，推動銀行改進服務水平，促進信用卡業務持續健康發展。

外電報道，人行指放開透支利率上下限管理，有利於鼓勵銀行根據客戶類型及信用狀況等因素，針對性地開發設計信用卡產品，制定差異化的透支利率。2019年8月以來，人行深入推進貸款市場報價利率(LPR)改革，貸款利率實現兩軌合一軌，市場化程度明顯提高，放開信用卡透支利率上下限的時機至。

信用卡產業發展初期，為形成標準化、規範化信用卡產品和服務，人行統一規定信用卡透支利率為日利率萬分之五。隨着利率市場化改革逐步推進，2016年人行對信用卡透支利率實行上下限管理，上限為日利率萬分之五，下限為日利率萬分之五的0.7倍。

早前外電引述分析指，監管規則的巨大變化，正在鼓舞內地銀行業者準備從螞蟻集團等金融科技公司手中奪回此前失去的消費者貸款業務。新規則將使銀行更具競爭力，同時為其在線競爭對手創造更多障礙。近年內地信用卡市場進一步發展，發卡量持續增加，愈來愈多人開始在日常消費中使用信用卡。取消信用卡透支利率區間限制，在監管方向上符合預期，屬於利率市場化改革的必要步驟，也是普惠金融發展的必然結果。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020