溫天納：恒指短線於30000點有阻力

港股周五(29日)早段一度反彈逾400點，資深投資銀行家溫天納表示，恒指今年將呈現先高後低的格局，預計第1季可重上31,000至32,000點。

他解釋，恒指今年高位已反映市場預期樂觀的經濟增長，第1季可留意十四五規劃。恒指有外資及內資對弈，過去幾周投資者購買力爆升，未來或有回調，恒指短線阻力位為30,000點。

他補充，下半年需視乎新冠肺炎疫苗大規模接種情況，若疫苗有效，第3季很可能產生全民免疫，並有利周期性板塊復甦，惟需考慮反彈力度未必太大。若疫苗無效，加上經濟復甦速度緩慢，僅錄得單位數字的增長，則會拖累大市。

中美關係方面，拜登沒有提出具體政策針對中國，情況未必會進一步惡化，即使他未完全扭轉特朗普的對華觀點，但相信不影響首季港股表現。

板塊方面，他看好周期性板塊及內需股，包括交通運輸及餐飲股，衣食行將會是今年年尾的焦點主題，因市場預期亞洲會在第3季產生全民免疫，投資者可在2月底，兩會前後才開始部署。另外，十四五規劃對新能源板塊有支持，他特別看好上游產業，如太陽能玻璃、電動車上游供應鏈等。

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