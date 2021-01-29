陳永傑：去年樓價拗腰回升　今年又會升幾多？

2020年已是過去式，這一年香港樓市處於橫行格局，牛皮偏軟居多。雖然比較港股稍佳，但輕微「潛水」時間比較多。始料不及的是中原城市領先指數(CCL)在去年最後一個月的最後一周，竟能強勁反彈1.08%，令指數轉跌為升，報起0.006%。筆者在2020年未完結之前，估計全年樓價升跌不足0.5%。去年CCL全年升幅為0.006%，力保不失，成為全球樓市另一個錄得升幅的市場。

今年2021年，政治經濟環境較為明朗，潛在購買力將會爆發出來。進入今年1月，本港樓市有起動動作，多個地區的樓市成交明顯增加，而買家購買意欲亦積極，樓市小陽春提早出現。筆者預計今年樓價有比較大的升幅，幅度為7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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