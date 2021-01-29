港元隔夜拆息急升至0.23厘
2021年01月29日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息急升至0.23厘；1星期升上0.2厘；與樓按相關的1個月報0.15厘；3個月見0.242厘。
29/1/2021
隔夜 0.23107厘
1星期 0.21214厘
2星期 0.17821厘
1個月 0.15691厘
2個月 0.19054厘
3個月 0.24250厘
6個月 0.47125厘
12個月 0.62589厘
28/1/2021
隔夜 0.05000厘
1星期 0.10750厘
2星期 0.11357厘
1個月 0.14518厘
2個月 0.18875厘
3個月 0.24000厘
6個月 0.47054厘
12個月 0.62518厘
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