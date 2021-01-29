散戶群起批評　Robinhood將恢復GameStop交易

美國Reddit鄉民近期對撼做空機構，以電玩零售商GameStop為首的一批「水餃股」瘋狂炒作，致出現以十倍計的升幅。券商Robinhood、嘉信理財(Charles Schwab)等交易平台昨(28日)一度宣布暫停交易GameStop，但Robinhood最新宣布會重新開放被限制的交易。

外媒引述Robinhood執行長Vladimir Tenev表示，停止某些投機個股交易是為了保護公司和其客戶，符合公司及其數百萬用戶的最大利益。該公司昨限制了13檔股票交易，包括GameStop和連鎖電影院AMC娛樂，只允許客戶出售這些股票、禁止開倉，並提高保證金要求，甚至說如果檢測到客戶可能沒有抵押金，系統將自動清倉。

他表示，Robinhood身為一家交易商，有很多財務要求，像是美國證交會(SEC)淨資本要求、清算所存款等等，這些財務要求要求會根據市場波動而浮動，而在當前環境下浮動非常大，尤其是在社交媒體上瘋炒、集中交易的股票。他否認公司存在任何流動性問題。

受到部分交易商暫停交易的衝擊，GameStop昨收跌44.11%至每股193.6美元。然而收盤後Robinhood宣布於周五將允許限量購買限制性證券。雖然可能是因為最初暫停交易的決定招致散戶憤怒，但該公司解釋此舉只是為符合SEC規定的經紀交易商資本要求，稱「從一開始本公司就代表市場開放投資，我們不得不施加限制是很痛苦的一件事，將盡我們所能盡快使這些股票交易。」他補充，恢復交易並非在造市商或對沖基金的指導下決定的。放鬆限制的決定傳出後，GameStop盤後交易又再升61%至311.99美元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020