疫情衝擊！研究料今年美國再有1萬家零售店關門

外媒報道，據市場研究機構Coresight Research報告，由於新冠肺炎疫情衝擊，美國今年據估計將有至多1萬家零售店關閉，按年將增加14%。

數據顯示，去年美國主要零售商關閉了8,741家門店，其中服裝店受影響最嚴重，關店數量達3,151家。

不過，報告指對於美國折扣零售商來說，去年是一個好年份，他們開設了1,669家門店。報告預計今年美國將新開多達4,000家門店，一定程度上是受Dollar General等折扣零售商大舉擴張的推動。

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