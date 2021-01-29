美股散戶尋寶遊戲！發掘下一隻GameStop 10大小型股在列…

美國遊戲及電子產品零售商GameStop的「史詩級」挾淡倉大戰，讓外界見識到美國Reddit論壇「下注華爾街（WallStreetBets，WSB）」社群散戶大軍的能力。市場都關注，到底那些個股會成為散戶下一個挾倉目標，外媒就盤點了10家與GameStop類似，淡倉餘額較高的小型股！

《巴隆周刊》(Barron's)報道，盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick警告，沽空者應該保持警覺。他認為用在GameStop那樣的策略，較不會把大型股當成目標，而散戶對小型股較能產生影響，行動起來較適當。

報道指GameStop淡倉的損失持續擴大，今年迄今損失累計達50億美元左右，但仍沒有完全死心。根據S3 Partners說法，新的沽空部位需求相當旺盛。考慮到Sosnick的說法，報道將羅素2000指數(Russell 2000)內截至去年淡倉餘額較高的10只小型股列出，還稱有些似乎已出現挾倉迹象。

這10只股票分別為：迪拉德百貨(Dillard's)、Ligand Pharmaceuticals、Bed Bath & Beyond、National Beverage Corp、AMC Networks、Macerich Co、Academy Sports & Outdoors、 SunPower、Tanger Factory Outlet Centers和Accelerate Diagnostics。

報道指出，Dillard's去年受疫情影響，公司陷入困境，連帶股價暴跌，但如今其股價已經回到疫情前水平，進展如此之快，讓原先看漲的分析師也感到緊張，認為股價上升的更多因素，來自淡倉回補的力量，而不是公司基本面的改善。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020