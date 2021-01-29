董事會認為，自2020財政年度期初以來，中國國內製造業開始復甦，與上個財政年度比較，集團銷售收入開始逐步好轉。進入本財政年度下半年，汽車、3C*、工程機械、自動化

等國內製造業整體的設備需求更活躍，以致獲得訂單迅速增長。來自國內市場的旺盛需求是集團銷售收入及盈利增加的主要來源。

至於海外市場自本財政年度開始，受新冠肺炎疫情等因素影響，仍處於調整階段，海外市場的銷售仍未恢復到正常水準。由於國內疫情或會出現變化的可能性，以及海外市場的不確定性等因素存在，集團未來財務表現是否能夠維持高增長仍存在不確定性。

公司指出，不論市場形勢如何變化，將繼續努力提高生產效率，降低成本及完善產品線，以此拓闊數控高精密機床之用途及進一步擴大銷售網絡，以增加集團的銷售額。

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