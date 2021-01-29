植華集團料去年虧損淨額減少

董事會相信，期內錄得虧損淨額減少主因，包括：(1)上述收益增加(主要受(a)自有標籤產品業務見改善；(b)銷售隔離衣，需求受新冠肺炎疫情)所驅動；及(2)於2019財年確認非經常性上市開支約1,200萬元；惟部分被(3)因擴展銷售及營銷網絡以及加強設計及開發能力而帶動銷售開支增加；(4)非經常性遣散費及重組成本增加；以及(5)2020財年貿易應收款項減值虧損增加所抵銷。

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