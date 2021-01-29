美國Novavax疫苗有效性近9成　收市後交易股價急飆27%

新冠肺炎疫情在全球肆虐，美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯醫藥(Novavax)宣布旗下候選疫苗，其有效性高達89%。受消息刺激，該股收市後交易股價急飆近27%，報169.5美元。

據報道，Novavax指根據英國第3階段試驗數據顯示，其疫苗有效率為89%，同時可對抗英國變種病毒。該公司可能會首先在英國申請批准，可能要花2至3個月的時間，因為尚未發布完整的安全數據，至於第3階段試驗包括15,000人，其中近4,000名65歲以上的長者。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示，該疫苗在英國的試驗中證明是有效的，這是好消息。當地的藥品監管機構現在將評估疫苗，預計疫苗將在英格蘭東北部工業區Teesside生產。如果獲得批准，英國將訂購6,000萬劑。英國商務部表示，疫苗將在今年下半年交付。英國疫苗工作組主席Clive Dix認為，針對新變種的病毒，顯示的功效也非常令人鼓舞。

不過，Novavax在南非進行的第2期臨床實驗顯示，其疫苗對南非變種病毒有效性低於50%，近6成受試者有效性僅49.4%，未來將着手對南非變種病毒開發新疫苗。

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