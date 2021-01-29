廣東省完勝亞洲四小龍！去年GDP達11.76萬億人幣…

內地各省去年經濟統計數據已陸續公布，其中廣東省本地生產總值(GDP)達到11.76094億元人民幣，增長2.3%，連續32年位居內地31個省份之冠。內媒報道，若按去年人民幣對美元的平均匯率6.8974計算，去年廣東GDP約為1.6058萬億美元，正式超越亞洲四小龍中經濟總量最大的南韓。

根據韓媒報道，去年南韓GDP約1.58萬億美元。另台灣去年GDP約6,920億美元。

報道指出，廣東省作為內地最早改革開放的地方，成為改革開放後內地經濟迅猛發展的典型。1992年南巡，官方鼓勵廣東要趕超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。之後，該省經濟總量先是在1998年超越新加坡、2003年超越香港，2007年超越台灣。2014年起，該省的經濟總量就已高過新加坡、香港和台灣的總和。如今，該省終於完成全面超越亞洲四小龍的目標。

不過因廣東省的人口是南韓的2倍多，因此該省人均GDP目前還不到南韓的一半。此外，在公共服務、鄉村振興等方面，廣東省與南韓也仍存在一定的差距。

去年內地GDP排名前10的省份分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南和上海。排第二的經濟大省江蘇，去年GDP也突破10萬元人民幣大關，達到10.27萬億元人民幣。

若與內地各省相比，目前內地已有六個省的GDP超越台灣。福建去年GDP約6,800億美元，預計今年就會正式超越台灣。

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