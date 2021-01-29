四環醫藥完成對邁步機器人科技戰略投資

此外，集團子公司軒竹生物科技(「軒竹生物」)自主研發、用以治療非酒精性脂肪肝炎(「NASH」)的XZP-5610項目藥品，已於2021年1月成功獲得中國國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。

NASH是一種與胰島素抵抗和遺傳易感密切相關的代謝應激性肝損傷，由非酒精性肝脂肪發展而來，可逐漸發展為肝硬化和肝細胞癌，是全球流行的主要肝臟疾病之一。NASH治療目標是延緩、阻止、逆轉NASH的發展，改善臨床結局，包括降低肝硬化及其併發症的發生，降低肝移植的需求，提高存活率，改善生活質素等。目前，尚無治療NASH相關藥品在美國FDA、歐盟EMA及中國批准上市。

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