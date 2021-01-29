四環醫藥完成對邁步機器人科技戰略投資
2021年01月29日 12:22
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四環醫藥(00460)公布，已完成對深圳市邁步機械人科技(「邁步機械人」)的戰略投資，持股比例為2.65%。邁步機械人用於腦卒中，導致下肢運動障礙的患者康復訓練的下肢外骨胳康復機械人已完成臨床試驗，預計將於今年上半年獲得II類醫療器械註冊證。
此外，集團子公司軒竹生物科技(「軒竹生物」)自主研發、用以治療非酒精性脂肪肝炎(「NASH」)的XZP-5610項目藥品，已於2021年1月成功獲得中國國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。
NASH是一種與胰島素抵抗和遺傳易感密切相關的代謝應激性肝損傷，由非酒精性肝脂肪發展而來，可逐漸發展為肝硬化和肝細胞癌，是全球流行的主要肝臟疾病之一。NASH治療目標是延緩、阻止、逆轉NASH的發展，改善臨床結局，包括降低肝硬化及其併發症的發生，降低肝移植的需求，提高存活率，改善生活質素等。目前，尚無治療NASH相關藥品在美國FDA、歐盟EMA及中國批准上市。
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