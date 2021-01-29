機管局為15億美元雙期高級票據定價　資金將用作三跑等開支

香港機場管理局宣布，已成功為其15億美元雙期高級票據發行定價，其中包括9億美元於2031年到期的1.625%高級票據，及6億美元於2051年到期的2.635%高級票據，所得款項將用作機管局的資本開支，包括三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。票據預期於2021年2月4日發行。

機管局指，該等票據廣受全球投資者的歡迎，10年期及30年期票據的訂單認購額分別達到44億美元及41億美元。兩期票據4.9倍及6.8倍的超額認購率使機管局可於T+65及T+80就發行進行定價，即票據息率分別為1.719%及2.639%，分別較初始價格指引收窄35個及40個基點。

亞洲及歐洲投資者在10年期票據的分配中分別為58%及9%，而餘下33%為美國投資者。就30年期票據而言，亞洲及歐洲投資者分別獲分配63%及5%之票據，美國投資者則獲得32%。亞洲、歐洲及美國逾180家專業及機構投資者，包括主權財富基金、資產管理人、公司、銀行及保險公司均參與了該交易。機管局主席蘇澤光表示，市場的積極反應，足證機管局的信用狀況穩健和持久性，以及香港國際機場作為國際航空樞紐的地位鞏固。

三跑道系統擴建工程於2016年8月展開。650公頃的填海工程已基本完成。三跑道系統項目目標於2024年按1,415億港元總資本開支的預算完成。

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