沈振盈：港股短期走勢不樂觀　籲增持現金

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美股近期曾現交易系統擠擁「Down機」問題，同樣情況回顧87、97年也有出現，要留意美股是否有聚頂訊號，認為有經驗的投資者會意識到應逐步離場。

大師又分析，近期新興市場似乎有資金在股市套現，因馬來西亞股市現重頭肩頂形態、越南股市已轉勢、近年美資積極投入的台股同樣有流出，A股資金近期同樣緊張；他指資金一般會先埋手在規模較細市場套現，故按目前情況看並不太理想。

港股方面，他認為雖然港股早前追落後，但短期走勢不樂觀，會否破位向下要看看2月首兩周表現如何；而1月開局則挾爆頂後打回原型，上周現大陽燭、今周有大陰燭，重申有賺的應逐步減持股票比重，增持現金，無貨的不應高追高估值股份。

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