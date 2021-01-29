美股散戶「打大佬」遊戲蔓延至亞洲　馬來西亞手套股被盯上…

美國散戶Reddit平台引發的GameStop狂炒熱潮，已吹至亞洲。外媒報道，馬來西亞人成立了類似的網絡群組，針對全球最大的手套製造商Top Glove Corp.

報道指，一個名為「Bursabets」的網絡社區在昨日(28日)創建，已經擁有超過4,800名成員。該小組的主持人將其定義為Reddit的WallStreetBets論壇的「馬來西亞版」，以討論在該國交易所上市的股票。迄今為止，討論集中在手套製造商Top Glove Corp.，並呼籲集合力量反對將該行業的估值維持機構投資所主導的較低水平。

據報，Top Glove Corp上周五(22日)股價上升15%，是自去年9月以來的最高水平；其競爭對手Hartalega Holdings Bhd升了10%，而同業Supermax Corp上升9.2%。

自從今年該國取消了對沽空的禁令以來，手套製造商一直是馬來西亞沽空最多的股票之一，疫苗的推出亦削弱這些疫下贏家的吸引力。該網絡社區的主持人表示，只是希望市場意識到估值太低，手套股應該得到更好的回報。

看來，各地陸續上演網絡散戶組織股市版「打大佬」遊戲，這鼓異軍凸起會否遍地開花，監管當局如何應對，不妨拭目以待。

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