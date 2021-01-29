商務部指中國已成全球第二大消費市場　未來將越過美國

外媒報道，內地商務部副部長錢克明表示，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年會超過美國。

他表示，2020年面對嚴峻複雜的國際形勢，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，穩住了外貿外資基本盤，推動了消費回升，取得了多雙邊經貿關係新突破，實現了商務發展回穩向好、好於預期，為全面建成小康社會作出了積極貢獻。

數據顯示，2020年社會消費品零售總額39.2萬​​億元人民幣(下同)，最終消費佔國內生產總值(GDP)比重達到54.3%，消費仍然是經濟穩定運行的「壓艙石」。其中，汽車銷量連續12年全球第一。實物商品網上零售額按年增長14.8%，連續8年成為全球第一大網絡零售市場。

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