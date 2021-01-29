泓亮張翹楚料住宅供應將短缺　冀政府加快推公營房屋

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，可以預期2020至2021年會有較多私宅落成與土地供應，惟施工量大減情況令人擔憂，加上近1、2年政府減少推出私人住宅地，鐵路項目供應高峰已過，直至2022年第1、2季後，現時9.2萬伙的潛在一手供應有機會失守。

他又指，相信市民都留意到未來私宅供應將會減慢，加上全球量化寬鬆、股市上升，因此在社會衝突及疫症下，都沒有影響市民入市步伐。預期供應將會開始短缺，樓價或會繼續上升，冀政府可加快公營房屋供應速度，以免樓價過分升溫。

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