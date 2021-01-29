屯門帝御·嵐天已錄1121票　提價加推56伙應市

新盤登記踴躍，發展商積極加推單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·嵐天收票反應理想，暫錄1,121張入票，地產代理入票佔16張。

為回應市場需求，剛加推全新2號價單，共有56伙，折實平均呎價15,195港元，較首張價單輕微提高1.1%，折實售價303.3萬元起，最低呎價13,999元起，料明(30日)再度加推新價單，亦具加價空間。下周開售時，有機會推出整體約一半單位。

他透露，公司下個項目料為元朗尚悅·天城，料2月有機會開售，第2季料將推出啟德項目。

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