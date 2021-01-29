將軍澳1月錄333宗二手住宅買賣　創8個月新高

中原譚桂貞表示，1月將軍澳錄得333宗二手住宅買賣，當中私人住宅佔277宗，整體交投暢旺，創8個月新高，僅低於去年5月361宗的交投量，料本月最終很大有機會突破361宗水平。

她又指，以該區私人屋苑計，本月最多成交屋苑為維景灣畔，暫錄36宗買賣，其次為新都城，錄29宗交投，按月升約38%，平均實用呎價微升至約16,410元。

其中，新都城1期4座中層C室，實用面積約364方呎，採兩房間隔，座向西南，望內園景，剛以659萬元成交，呎價約18,104元。據了解，上址原業主於2017年5月以565萬元買入單位，持貨不足4年，帳面獲利94萬元離場，單位升值約17%。

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