GameStop事件　新興市場教父指監管機構不應干預散戶行為

近期網絡散戶瘋炒GameStop事件成市場焦點，被喻為「新興市場教父」的麥樸思(Mark Mobius)表示，反對監管機構干涉這些散戶投資者的行為，認為監管機構只需要確保交易有效且公平進行，讓買方與賣方(無論其標的為何)獲得相同對待。

由於GameStop等其他公司在過去一周突然飆升，美國民主黨參議員Elizabeth Warren要求監管機構對此展開行動。美國證券交易委員會(SEC)表示，將「積極監視」期權及股票市場的波動性。

昨(28日)一度暫停買入GameStop及AMC股份的券商Robinhood已表示，會在今日恢復該股交易。今日稍早市場亦曾傳出券商富途證券亦暫停該兩只股份的交易，惟最新消息指，富途已恢復相關股份的交易。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020