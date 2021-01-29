歐股早市下挫　德商銀跌逾2%

散戶聯群「挑機」沽空機構在華爾街上演，憂慮正蔓延至歐洲，歐股早市報6,412點，跌113點或1.74%；德股報13,465點，跌200點或1.47%；法股報5,418點，跌92點或1.68%。

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與歐盟之間的緊張關係再升級，後者警告除非它們承諾按照承諾提供疫苗，否則它將行使一切可能的法律手段來阻止出口。阿斯利康股價跌1.41%。

由於強勁的第四季度表現，德國車廠Daimler在2020年全年息稅前利潤(EBIT)為66億歐元，而分析師預期為52.5億歐元，集團在其2021年的業績指引保持樂觀。Daimler跌0.24%。

德國第二大銀行德國商業銀行的新任首席執行官Manfred Knof計劃進一步裁員10,000人，並關閉數百家分支機構。該行股價挫2.26%。

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