道期跌逾300點 日圓回落
2021年01月29日 16:14
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美匯指數報90.71；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4760；美元兌日圓升上104.54；歐元企1.2106；英鎊見1.3697。金價處1,846美元。油價偏軟，布油處55.47美元，紐油報52.16美元。道指期貨跌380點。歐股早段偏軟，三大指數齊跌逾1%。
●恒生指數收市報28,283點，跌267點或0.94%，全周累跌1,164點或3.9%；國企指數報11,208點，跌125點或1.11%；科技指數報9,358點，跌14點或0.16%。主板成交2,401億港元。大型科網股個別發展，騰訊升幅收窄至0.07%，收報681.5元，美團升0.05%，小米集團跌0.34%。阿里巴巴及京東集團跌1.9%及1.31%。https://bit.ly/3oqKBI7
-新股心通醫療已截購，傳以招股價上限12.2元定價。
-傳快手凍資逾1.28萬億元，料成「雙料新股王」。
●滬深兩市齊跌0.6%，創業板指數全月飆5%。https://bit.ly/3ahQMcN
●穆迪料今年全球企業違約率下降。
●大摩：上調今年新能源汽車銷量預測至170萬輛。
●三星警告：全球缺「芯」正從汽車業蔓延至智能手機業...
●傳巴西監管機構在5G拍賣中不會限制華為。
●雷軍：小米正式發布隔空充電技術。
●美散戶大軍再起革命？5人小公司股價狂飆近10倍...
●防疫有成！台灣去年經濟增長有望30年來首越中國。
●避險大佬直言投機客才揸GameStop，最終將以眼淚收場。
●GME被封冇得炒，散戶大軍擬轉戰白銀？
●道瓊斯指數公司推遲剔除部分中資公司股份。
●富時羅素暫不從主要股指中剔除5間中資公司。
●世界變！金融起革命，美散戶予沽空機構公開信隔空發炮…
●美股散戶「打大佬」遊戲蔓延至亞洲，馬來西亞手套股被盯上...
●美銀將部分股票的交易保證金提高至100%。
●人行指開放信用卡透支利率上下限時機已成熟。
●商務部指中國已成全球第二大消費市場，未來將越過美國。
●廣東省完勝亞洲四小龍！去年GDP達11.76萬億人幣…
●去年內地智能手機出貨量跌11%，華為市佔率大降。
●運房局：香港一手私樓潛在供應維持9.2萬伙。
●機管局為15億美元雙期高級票據定價，資金將用作三跑等開支。
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